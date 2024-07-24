Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования по развитию ВМФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после совещания по кораблестроению поручил скорректировать стратегические документы по развитию Военно-морского флота (ВМФ), заявил журналистам его помощник Николай Патрушев.

"Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - сказал Патрушев.

По его словам, по итогам совещания по кораблестроению дан ряд поручений для обеспечения обороны и безопасности государства в морском пространстве с учетом стремительно меняющейся обстановки в мире.

"Министерствам и ведомствам даны конкретные поручения по развитию кораблестроительных предприятий", - добавил Патрушев.