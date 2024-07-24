Минюст предложил освобождать от административной ответственности за сделку с правосудием

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции предлагает закрепить в законодательстве механизм сделки с правосудием, освобождающий от административной ответственности, сообщает сайт ведомства.

Подготовлены поправки к КОАП, которые предлагают предусмотреть механизм заключения соглашения с уполномоченным государственным органом, "исполнение которого будет являться основанием для освобождения лица от административной ответственности".

"В случае заключения соглашения производство по делу об административном правонарушении и течение сроков давности привлечения к административной ответственности приостанавливаются", - заявили в министерстве.

Также предлагается ограничить возможность повторного заключения соглашения лицом в случае совершения им аналогичного правонарушения.

"Это позволит избежать уклонения от административной ответственности на период исполнения соглашения и злоупотребления лицом правом на заключение такого соглашения", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, такие изменения "позволят достигнуть превентивной цели законодательства об административных правонарушениях, а также снизить избыточную нагрузку на привлекаемых к административной ответственности лиц, готовых устранить допущенные ими нарушения".