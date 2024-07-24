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В Кремле осудили подготовку покушения на Иванишивили

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предотвращенном покушении на почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, так как не знает деталей этого дела.

"Я не могу прокомментировать, потому что мы не знаем деталей. Но мы осуждаем любые покушения, потому что это неприемлемо", - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что любое покушение - акт терроризма, тем более на действующих политиков", - отметил он.

23 июля адвокат Михаил Рамишвили, представляющий интересы воевавших на Украине грузинских военных, сообщил, что в отношении этих граждан Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии ведет расследование дела по двум статьям о терроризме и заговоре с целью переворота. По словам Рамишвили, его подзащитным в суде были заданы вопросы о якобы планируемом теракте против Бидзины Иванишвили, бывшего премьер-министра, основателя правящей партии "Грузинская мечта", и о якобы готовящемся госперевороте.

Дмитрий Песков Грузинская мечта СГБ Грузия Михаил Рамишвили Бидзина Иванишвили
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