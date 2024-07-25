Поиск

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по Харьковскому бронетанковому заводу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанес групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено", - заявило Минобороны РФ.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что нанесен ракетный удар комплексом "Искандер-М" по промышленной зоне Харькова, уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, в их числе 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады армии Украины.

"Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. По официальным данным, в его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

Новогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 января

Новогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 января

На Камчатке в Кроноцком заповеднике случился пеплопад от вулкана Безымянный

На Камчатке в Кроноцком заповеднике случился пеплопад от вулкана Безымянный

Генпрокурор Краснов анонсировал ужесточение ответственности за киберпреступления

Генпрокурор Краснов анонсировал ужесточение ответственности за киберпреступления

Гендиректор Военно-строительной компании стал фигурантом уголовного дела

Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада

Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

Минобороны сообщило о гибели экипажа при крушении вертолета в Калужской области

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });