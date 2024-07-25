Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по Харьковскому бронетанковому заводу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанес групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено", - заявило Минобороны РФ.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что нанесен ракетный удар комплексом "Искандер-М" по промышленной зоне Харькова, уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, в их числе 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады армии Украины.

"Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. По официальным данным, в его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.