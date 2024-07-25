Новый замглавы МЧС Курынин будет курировать медико-техническое обеспечение и строительство

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков представил сотрудникам министерства своего нового заместителя Романа Курынина, который ранее занимал должность руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

22 июля президент Владимир Путин подписал указ о назначении Курынина заместителем главы МЧС.

"В МЧС РФ Роман Курынин будет курировать вопросы медико-психологического, тылового и технического обеспечения, научно-технической деятельности, инвестиций и строительства", - объяснил Куренков.

Курынин окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, где до 2014 года занимал руководящие должности. С 2015 по 2017 годы занимал посты министра здравоохранения Тверской области, советника губернатора Тверской области по вопросам здравоохранения и социальной политики. До перехода в чрезвычайное ведомство возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.

В 2023 году глава МЧС наградил Курынина за спасение стюардессы, потерявшей сознание во время рейса, ведомственной медалью, также имеет знаки отличия регионального и федерального уровня.