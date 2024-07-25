Военные РФ сообщили об ударах по трем украинским бригадам в Харьковской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" нанесли удары по трем украинским бригадам в Харьковской области, отразили шесть контратак противника, сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Старица и Шестаково Харьковской области", - сказано в сообщении.

На этом участке фронта отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сводке.

Потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили до 235 военнослужащих, четыре автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной разведки "Хортица-М", сообщает Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 112-й бригад теробороны, 1-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 460 военнослужащих, пять автомобилей, САУ "Богдана", гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", также уничтожено два склада с боеприпасами.

Также в министерстве сообщили, что группировки "Юг", "Центр" и "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции.

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