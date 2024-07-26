Традиционный отбор мощности в энергетике РФ перенесли на 1 октября

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ перенесло конкурентный отбор мощности (КОМ) в энергетике на два месяца - с августа на октябрь этого года, соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации накануне вечером.

Если раньше предполагалось провести отбор до 1 августа, то теперь речь идет о 1 октября. Период поставки мощности по итогам отбора - с 2027 года.

Ранее сообщалось, что Минэнерго предлагало в этом отборе мощности учесть увеличение цен на оборудование и его сервис, а также изменить порядок оплаты мощности в зависимости от ее востребованности.

Последний раз отбор переносился в начале этого года. До того, в декабре, замминистра энергетики Павел Сниккарс говорил, что ведомство получило обращение энергокомпаний с просьбой об очередном переносе отбора в 2024 году на осень. Глава набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина ранее упоминала о технических сложностях в отношении ряда видов иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор.

"Сейчас есть это сложное оборудование, по которому еще не найдены запчасти, и ты не уверен, что сможешь эксплуатировать его в 2028 г. Чем "правее" (позднее по срокам - ИФ) мы проведем КОМ, тем понятнее, заявлять нам это оборудование или нет", - поясняла Панина необходимость дальнейшего сдвига отбора.

Перенос сроков КОМ и КОММод нужен в целях учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго необходимость изменения дат отборов.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) и отбор проектов модернизации тепловых мощностей (КОММод) в 2023 году не проводились.