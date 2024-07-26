В очередях к Крымскому мосту скопилось почти 900 машин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу утром ожидают 883 автомобиля, сообщается в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди со стороны Тамани находится 453 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди с обоих стороны оценивается в два часа.