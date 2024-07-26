Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш в РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России отсутствуют риски распространения лихорадки Оропуш, от которой скончались два человека в Бразилии, комары-переносчики заболевания не распространены на территории нашей страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России", - сказали журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре со ссылкой на сообщения СМИ сообщили, что в Бразилии два человека стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире.

Лихорадка Оропуш - это инфекционное заболевание, вызванное вирусом Оропуш, который передается комарами, особенно в тропических районах Центральной и Южной Америки. Симптомы лихорадки Оропуш включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и суставах, а также общую слабость. Большинство случаев болезни проходят самостоятельно без осложнений, но в редких случаях может потребоваться госпитализация и лечение симптомов. Вакцины от лихорадки Оропуш не существует, поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности против укусов комаров в эндемических районах.