Поиск

Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш в РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России отсутствуют риски распространения лихорадки Оропуш, от которой скончались два человека в Бразилии, комары-переносчики заболевания не распространены на территории нашей страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России", - сказали журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре со ссылкой на сообщения СМИ сообщили, что в Бразилии два человека стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире.

Лихорадка Оропуш - это инфекционное заболевание, вызванное вирусом Оропуш, который передается комарами, особенно в тропических районах Центральной и Южной Америки. Симптомы лихорадки Оропуш включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и суставах, а также общую слабость. Большинство случаев болезни проходят самостоятельно без осложнений, но в редких случаях может потребоваться госпитализация и лечение симптомов. Вакцины от лихорадки Оропуш не существует, поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности против укусов комаров в эндемических районах.

Роспотребнадзор лихорадка Оропуш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Песков не ждет возобновления полноценной работы посольства США в Москве

Американский фонд "Свободная Россия" признан в РФ экстремистской организацией

В Думу внесли законопроект об уплате половины штрафа за неправильную парковку

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

Пожар на месторождении "Роспана" случился при подготовке к ремонту

Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Что произошло за день: четверг, 25 июля

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });