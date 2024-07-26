Суд назначил до 22 лет заключения за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд назначил двум жителям Московской области - уроженцу Молдавии Михаилу Дарию и уроженцу Самары Илье Ковылкову - 22 года и 15 лет лишения свободы соответственно по уголовному делу о подготовке взрыва на заправочной станции аэропорта Шереметьево, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Дарию назначено наказание в виде лишения свободы на 22 года с отбыванием первых трех лет в тюрьме и остальной части в колонии строго режима. Кавылкова суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме и остального наказания в колонии строгого режима. Обоим фигурантам дела также назначены штрафы по 600 тыс. руб. Дарию суд на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

В зависимости от роли каждого им вменялись подготовка теракта (ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на незаконное изготовление взрывчатки, в том числе, организованной группой (ч. 3 - ст. 30, ч.ч. 1, 3 - ст. 223.1 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Согласно фабуле дела, фигуранты дела с помощью беспилотника хотели подорвать топливные резервуары в аэропорту Шереметьево. За это Дарию, который привлек к делу Ковылкова, двое мужчин, представившиеся в переписке в телеграме сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины, обещали $3 тыс.

Задержанные, как стало известно в суде, полностью признали вину. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Дарию 28 лет лишения свободы, Ковылкову - 21 год. Защита просила суд о снисхождении для подсудимых.