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Иноагентом признан "BILD на русском"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иноагентов политолога Илью Матвеева и издание "BILD на русском".

По оценке Минюста, "BILD на русском" распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии. "Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", сказано в пресс-релизе.

Матвееву Минюст вменяет то же самое, а также участие "в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной" в России. Матвеев, по сведениям министерства, является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.

Минюст Илья Матвеев BILD Украина
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