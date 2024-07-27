Количество пожаров в России в первой половине 2024 года уменьшилось почти на 16%
Смертность при пожарах снизилось на 3,7%
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - За шесть месяцев текущего года в России произошло 174 тыс. 382 пожара (-15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), на которых погибли 4 206 человек (-3,7%), в том числе 204 несовершеннолетних, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к МЧС РФ.
По его информации, министерством зарегистрирован материальный ущерб на сумму 9 млрд рублей.
За полгода на пожарах были спасены 13 тыс. 579 человек.
В частности, сотрудники МЧС зафиксировали 174 пожара в торгово-развлекательных центрах.
"Наибольшее количество пожаров происходило по воскресеньям и по субботам. Наименьшее количество - по четвергам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наибольшее количество погибших зарегистрировано по понедельникам и субботам, а наименьшее - по пятницам.
"Большое число погибших составили пенсионеры - 1 413 человек (33,6% от общего количества погибших)", - добавил он.
При этом больше всего несовершеннолетних погибли в возрасте двух, трех и пяти лет.
За шесть месяцев рост числа пожаров зарегистрирован в 27 российских субъектах.