Количество пожаров в России в первой половине 2024 года уменьшилось почти на 16%

Смертность при пожарах снизилось на 3,7%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - За шесть месяцев текущего года в России произошло 174 тыс. 382 пожара (-15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), на которых погибли 4 206 человек (-3,7%), в том числе 204 несовершеннолетних, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к МЧС РФ.

По его информации, министерством зарегистрирован материальный ущерб на сумму 9 млрд рублей.

За полгода на пожарах были спасены 13 тыс. 579 человек.

В частности, сотрудники МЧС зафиксировали 174 пожара в торгово-развлекательных центрах.

"Наибольшее количество пожаров происходило по воскресеньям и по субботам. Наименьшее количество - по четвергам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшее количество погибших зарегистрировано по понедельникам и субботам, а наименьшее - по пятницам.

"Большое число погибших составили пенсионеры - 1 413 человек (33,6% от общего количества погибших)", - добавил он.

При этом больше всего несовершеннолетних погибли в возрасте двух, трех и пяти лет.

За шесть месяцев рост числа пожаров зарегистрирован в 27 российских субъектах.