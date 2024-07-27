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Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы в субботу, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра.

Крым Крымский мост
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