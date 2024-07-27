В 130 селах Дагестана прервано электроснабжение из-за аварии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Девять районов и два города Дагестана частично остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Поступила информация об аварийном отключении электроснабжения частично на территории 130 населенных пунктов 9 муниципальных районов. Всего в результате аварийного отключения электроснабжения под отключение попадают более 62 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, аварийное отключение произошло на территориях Гунибского, Чародинского, Акушинского, Хунзахского, Табасаранского, Хивского, Кайтагского, Магарамкентского, Тляратинского районов и, частично, в Махачкале и Буйнакске.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 11 бригад и 44 специалиста Дагэнерго.