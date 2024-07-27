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Полсотни нижегородцев эвакуировали из-за повреждения подземного газопровода

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Несколько десятков жителей эвакуируют в центре Нижнего Новгорода из-за повреждения подземного газопровода, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Спасатели эвакуировали 50 человек, в том числе двоих детей.

Сообщается, что при проведении земляных работ был поврежден подземный газопровод.

Как сообщили в ведомстве, в 11:54 по московскому времени была перекрыта подача газа, ситуация находится под контролем.

Нижний Новгород МЧС РФ
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