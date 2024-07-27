Три сотни машин ожидают досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Число автомобилей, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу днем, достигло 300, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди составляет около часа.