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До двух возросло число жертв крушения легкомоторного самолета в КЧР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Второй человек, находившийся на борту легкомоторного самолета, упавшего в воскресенье у села Красный курган в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве КЧР.

"Пострадавший был доставлен в Малокарачаевскую ЦРБ с множественными травмами, несовместимыми с жизнью", - сказал собеседник агентства.

В РоссииОдин человек погиб при падении легкомоторного самолета в Карачаево-ЧеркесииЧитать подробнее

В министерстве уточнили, что оба погибших - жители Ставропольского края. Один - из города Невинномысска, другой - из Кисловодска.

28 июля легкомоторный самолет Коала RA0897G упал в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской республики. На борту находились два человека. Один из них погиб при падении.

Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Карачаево-Черкесия
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