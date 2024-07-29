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В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 600 автомобилей ожидают проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник утром. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди со стороны Тамани находится 547 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в два часа, со стороны Керчи время ожидания не уточняется.

Крым
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