В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 600 автомобилей ожидают проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник утром. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди со стороны Тамани находится 547 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в два часа, со стороны Керчи время ожидания не уточняется.