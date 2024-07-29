Поиск

Двенадцать поездов Горьковской железной дороги отклонились от расписания

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда дальнего следования в понедельник с опозданием проходят маршруты на Горьковской железной дороге, сообщается на сайте ГЖД.

В частности, поезд №111 "Круглое Поле - Москва" задерживается на шесть часов; №1 "Казань - Москва" на 1 час 56 минут, №148 "Москва - Казань" на 1 час 35 минут, №2 "Москва - Казань" на 1 час 20 минут; №54 "Москва - Чебоксары" на 1 час 19 минут; №118 "Москва - Новокузнецк" на 1 час 12 минут, №24 "Москва - Казань" на 1 час 7 минут, N56 "Москва - Екатеринбург" на 55 минут, №115 "Томск - Адлер" на 48 минут, №134 "Санкт-Петербург - Казань" на 47 минут, №57 "Москва - Йошкар-Ола" на 37 минут и №26 "Москва - Ижевск" на 26 минут.

Поезда следуют с опозданием "по техническим причинам", отмечает ГЖД.

"В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, будут обеспечены дополнительным питанием", - говорится в сообщении.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

До двух возросло число жертв крушения легкомоторного самолета в КЧР

Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Ребенок погиб в результате столкновения автобуса и трактора в Сочи

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Патрушев назвал заявления Киева о возможных переговорах с Москвой тактической уловкой

Сброс воды увеличили на Шершневском водохранилище в Челябинске

Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии

Николай Патрушев заявил, что разработка систем РСМД ведется и будет выполнена в срок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });