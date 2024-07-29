Двенадцать поездов Горьковской железной дороги отклонились от расписания

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда дальнего следования в понедельник с опозданием проходят маршруты на Горьковской железной дороге, сообщается на сайте ГЖД.

В частности, поезд №111 "Круглое Поле - Москва" задерживается на шесть часов; №1 "Казань - Москва" на 1 час 56 минут, №148 "Москва - Казань" на 1 час 35 минут, №2 "Москва - Казань" на 1 час 20 минут; №54 "Москва - Чебоксары" на 1 час 19 минут; №118 "Москва - Новокузнецк" на 1 час 12 минут, №24 "Москва - Казань" на 1 час 7 минут, N56 "Москва - Екатеринбург" на 55 минут, №115 "Томск - Адлер" на 48 минут, №134 "Санкт-Петербург - Казань" на 47 минут, №57 "Москва - Йошкар-Ола" на 37 минут и №26 "Москва - Ижевск" на 26 минут.

Поезда следуют с опозданием "по техническим причинам", отмечает ГЖД.

"В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, будут обеспечены дополнительным питанием", - говорится в сообщении.