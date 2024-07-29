Склад с печатной продукцией и краской горит в Ярославле на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ярославле огонь охватил складское помещение, внутри которого находятся печатная и лакокрасочная продукция, на площади 1 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Горит складское помещение по адресу: г.Ярославль, ул. Полушкина роща, д.9, стр.11. Площадь пожара - 1 тыс. кв. метров. В здании находится печатная продукция, станки, лакокрасочная продукция. Создано два боевых участка - на тушение и защиту соседних зданий", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

К тушению привлечены 46 пожарных и 14 единиц техники.