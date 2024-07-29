Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы МИД России Владимир Титов освобожден от своей должности, говорится в указе президента РФ, опубликованном в понедельник на портале правовой информации.

Титов родился в 1958 году. В системе МИД - с 1980 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Должность первого заместителя министра иностранных дел Титов занимал с 2013 года.