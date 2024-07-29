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Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего члена правления НКЦ Горбаченко

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления НКО "Центральный контрагент "РДК" (клиринговая структура Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи) и бывшего члена правления Национального клирингового центра Сергея Горбаченко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста - до 25 сентября. Согласно базе данных суда, Горбаченко вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Фабулу дела в суде не уточнили.

По информации источника "Интерфакса" на финансовом рынке, дело связано с деятельностью Горбаченко в Национальном клиринговом центре (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"). Горбаченко, имевший опыт работы в МФБ и РТС, перешел в НКЦ в 2010 году, с 2013 г. был членом правления.

По словам собеседника агентства, у НКЦ был гражданский спор с клиентом одной из управляющих компаний из-за принудительного закрытия позиций, который в итоге перерос в уголовное дело - изначально против неустановленного круга лиц (при этом гражданский процесс закончился в пользу НКЦ).

"Интерфакс" обратился за комментарием к "Мосбирже".

Сергей Горбаченко
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