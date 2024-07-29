Иностранцы не смогут получить доступ к обезличенным массивам данных россиян - поправки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки о совершенствовании механизма обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания. Поправки были внесены в правительственный законопроект № 992331-7 2020 года, он прошел первое чтение в начале 2021 года.

"Наша цель - найти баланс: как не тормозить прогресс, а с другой стороны защитить персональные данные, не создавая рисков и угроз дополнительных утечек", - сказал на заседании комитета его председатель Александр Хинштейн.

Принципиальная позиция законодателей выразилась в требовании к Минцифры обеспечить конфиденциальность поступивших от операторов персональных данных, отметил глава комитета.

По его словам, принятые поправки предусматривают, что "Минцифры в рамках своей структуры получает обезличенные данные в рамках государственной системы, за пределы этой госсистемы массивы данных не попадают, и работа с ними может вестись только внутри этой системы".

"Предлагались разные варианты, в том числе и возможность эти данные передавать представителям бизнеса. Наша позиция - нет", - сказал Хинштейн.

Точку зрения Минцифры представил на заседании комитета глава ведомства Максут Шадаев. "Мне кажется, формула, которую мы так долго согласовывали, позволяет нам решить обе эти задачи: и обеспечить доступность данных для разработчиков с огромным объемом ограничений и обременений, и сохранить интересы граждан здесь защищёнными", - сказал Шадаев.

Он отметил, что, "естественно, государство тоже является одним из бенефициаров" принятия законопроекта. Поправками также вводятся особые требования к лицам, которые получат доступ к таким обезличенным массивам. Ими не смогут быть иностранцы, лица с неснятой судимостью, причастные к экстремистской или террористической деятельности, добавил Шадаев.

Поправками устанавливается запрет на обработку составов данных, если "результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".

Также запрещается предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам, иностранным организациям.

Кроме того, поправки вносятся в закон № 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте РФ - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных".

Так, предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы (РИС Москвы) аналогичной ГИС Минцифры, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ.

Согласно поправкам, по требованию Минцифры уполномоченный орган Москвы будет запрашивать персональные данные у оператора, обезличивать их в соответствии с требованиями, установленными правительством по согласованию с ФСБ, и передавать их в ГИС Минцифры.

В РИС Москвы допускается обработка специальных категорий персональных данных (здоровье) и биометрических персональных данных (голос и лицо), предусматривают также поправки.