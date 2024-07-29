Москва заявила о попытке контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником посольства Чехии

В связи с этим Москва выразила Праге протест

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чешской Республики в России Яна Ондржейку, которому был выражен решительный протест в связи с грубым нарушением представителем административно-технического персонала посольства Чехии в Москве российского законодательства, сообщила пресс-служба министерства.

На Смоленской площади уточнили, что речь идет о попытке контрабанды сильнодействующих веществ.

"В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника Посольства для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.