ВМФ России начал маневры с участием более 20 тыс. человек и 300 кораблей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о начале масштабных учений Военно-морского флота, они будут проходить в зоне ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Маневры носят плановый характер, будут выполнены практические учебные стрельбы, уточнили в ведомстве.

"К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений", - говорится в сообщении.

"Главной целью при проведении учений является проверка действий органов военного управления Военно-морского флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению", - отметило министерство.

По словам военных, в течение нескольких дней экипажи кораблей, морской авиации и подразделения береговых войск Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.

В частности, предусмотрены зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также применение противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.