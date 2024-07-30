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Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в плановых учениях на Камчатке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тактические группы кораблей Тихоокеанского флота вышли в море из пунктов базирования во Владивостоке, чтобы принять участие в плановых учениях Военно-Морского флота, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

Вместе с ними из Владивостока вышли в море боевые корабли и катера Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, а именно пограничный патрульный корабль "Командор", пограничный сторожевой корабль "Находка" и 2 пограничных сторожевых катера.

"В ходе учения моряки-тихоокеанцы совместно с пограничниками выполнят комплекс учебно-боевых упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты в соответствии с планом межведомственного учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - говорится в сообщении.

На Камчатке в рамках учений военнослужащие отработают вопросы охраны, защиты и обороны пунктов базирования, судов, березовых объектов и баз. Также будут отработано взаимодействие министерств и ведомств. В учениях примут участие силы Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району, МЧС, МВД и других федеральных и краевых ведомств.

Владивосток ТОФ Камчатка
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