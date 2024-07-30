МВД и ФСБ сообщили о задержании десяти пособников телефонных мошенников

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ России задержали участников организованной группы, проживающих на территории Воронежской и Белгородской областей и подозреваемых в содействии зарубежным телефонным мошенникам.

"Аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения", - сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В свою очередь в ФСБ отметили, что злоумышленники "использовали GSM-шлюзы и SIM-боксы, через которые незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемых, в том числе, для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации якобы от сотрудников правоохранительных органов".

По данным ведомств, в отношении организатора и активных участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 ("мошенничество"). Им грозит до шести лет заключения.

В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. Еще семерым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По словам Волк, криминальная схема функционировала с начала текущего года. Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. В состав группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года.

Ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 млн рублей.

Как отметили в ФСБ у задержанных "изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, 10 SIM-боксов и более 1 тысячи SIM-карт".

"В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", - сказала Волк.