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Опекунам могут разрешить создавать онлайн учетные записи подопечным на "Госуслугах"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минцифры предложило дать возможность опекунам регистрировать на портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") аккаунты для детей и недееспособных взрослых в онлайн режиме.

"Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на "Госуслугах". Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн", - говорится в пресс-релизе министерства.

Проект такого постановления правительства ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минцифры рассказали, что процедура регистрации будет аналогична той, что сейчас используется для создания детских учетных записей родителями. Опекуну нужно будет запросить в своем личном кабинете сведения об опеке, создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого, дождаться проверки введённых в карточке сведений, создать отдельный аккаунт, который будет связан с учетной записью опекуна.

Создать карточку ребенка или недееспособного взрослого можно будет не только онлайн, но и в МФЦ.

Кроме того, проектом постановления предлагается перенести в него порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на "Госуслугах". Сейчас он прописан в постановлении №584 о ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации - ИФ). А принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий, говорится в сообщении.

МФЦ ЕСИА Госуслуги Минцифры
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