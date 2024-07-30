Более 53 тыс. жителей Керчи остались без энергоснабжения из-за сбоя автоматики

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Срабатывание отключающего устройства на высоковольтной подстанции в Керчи оставило без электроснабжения более 53 тысяч жителей города и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в 17:05 вторника.

"Объёмы требуемых к выполнению работ уточняются. Планируемый срок восстановления электроснабжения – порядка 3 часов", - написал Воронкин.

По его данным, обесточены 362 трансформаторных подстанции в Керчи, селах Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.