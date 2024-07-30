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Дума изменила срок оплаты торговыми сетями скоропортящихся товаров

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который меняет срок оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями.

Законопроект (№243186-8) был внесен в ноябре 2023 года группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Сейчас продовольственные товары со сроком годности менее десяти дней должны быть оплачены не позднее восьми рабочих дней с момента их получения торговым предприятием. Принятый закон устанавливает, что продовольственные товары со сроком годности пять дней и менее должны быть оплачены не позднее восьми рабочих дней с момента их получения торговым предприятием. Если в договорах между поставщиком и торговым предприятием предусмотрена электронная форма документов, то оплата должна быть произведена в течение четырех рабочих дней с момента получения таких товаров.

Продовольственные товары со сроком годности от шести до девяти дней должны быть оплачены не позднее восьми рабочих дней с момента их получения торговым предприятием.

Принятый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
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