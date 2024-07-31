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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Командорских островов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, произошедшее в акватории Тихого океана возле Командорских островов, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения находился в 124 км юго-восточнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский муниципальный округ Камчатского края).

Очаг залегал на глубине 33 км под морским дном.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

МЧС России Командорские острова Камчатский край
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