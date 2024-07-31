Над регионами РФ сбили 19 дронов и управляемую ракету "Нептун-МД"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 19 украинских дронов над шестью российскими регионами, а также одну ракету "Нептун" - над Курской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении ведомства.

"Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью", - заявили в Минобороны РФ.