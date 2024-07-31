Правительство РФ проработает дополнительные меры поддержки нефтепереработки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго, Минфин и другие заинтересованные ведомства проработают дополнительные меры поддержки нефтепереработки, поскольку сохранение ее доходности является ключевым для поддержания объема поставок нефтепродуктов, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на вопросы депутатов.

"Задача, конечно, чтобы нефтепереработка сохраняла доходность, чтобы она осталась привлекательной. Поэтому все эффективные инструменты, которые зарекомендовали свою полезность и эффективность, - будет прорабатываться их сохранение", - сказал он.