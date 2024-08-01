РФ с 1 августа 2024г вводит экспортную пошлину на кедровые орехи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - РФ с 1 августа 2024 года вводит пошлину на экспорт неочищенных кедровых орехов.

Это предусмотрено постановлением правительства от 20 апреля 2024 года (№ 515). Ставка пошлины установлена в размере 50%, но не менее 160 евро за тонну. Но с 1 августа этого года по 31 июля 2025 года ее размер будет 25%, но не менее 80 евро за тонну.

Речь идет об орехах (в скорлупе, в шишках) под кодами 0802 91 000 1, 0802 91 000 2, 0802 91 000 3, 0802 91 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту постановления, эта мера направлена на стимулирование производителей к переработке кедровых орехов внутри страны.

По оценке центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт кедровых орехов из России к 2030 году может превысить $55 млн. Ключевым рынком их сбыта останется Китай. В качестве важных направлений рассматриваются рынки стран Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия), а также Турции.

Согласно обзору, РФ в настоящее время является крупнейшим экспортером кедровых орехов в мире по натуральным объемам поставок. В 2022 году на мировой рынок было поставлено 21,3 тыс. тонн таких орехов (в весе в скорлупе и без скорлупы) на $38 млн, это соответственно почти в 1,8 раза и на 29,9% больше, чем годом ранее. В 2018-2022 годах российский экспорт кедровых орехов ежегодно рос в среднем на 10,2% в натуральном выражении и на 40,8% - в стоимостном.

Основу экспорта в натуральном выражении составляют кедровые орехи в скорлупе, в 2022 году на них пришлось 79,9% поставок, доля очищенных составила 20,1%. В стоимостном выражении основной объем российского экспорта пришелся на очищенные орехи, доля которых составила 83,6%.

Основным покупателем российских кедровых орехов в 2022 году был Китай, который приобрел 18,5 тыс. тонн (87,3% экспорта кедровых орехов РФ в натуральном выражении) на $7,4 млн (19,4% в стоимостном измерении). Это соответственно в 1,7 и в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Чехия импортировала 1,3 тыс. тонн (в 2,2 раза больше) на $20,8 млн (почти в 1,6 раза больше). Суммарно на эти две страны пришлось 93,2% экспорта в натуральном выражении и 74,1% - в стоимостном.

В то же время Германия снизила закупки на 48,2% (до 0,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 51,4% (до $4,7 млн) - в стоимостном.

В 2023 году производство кедровых орехов в весе без скорлупы в РФ составило 12,3 тыс. тонн, что на 0,8% меньше, чем в 2022 году. Основной объем - 9,1 тыс. тонн - был поставлен на внешние рынки.

Импорт этой продукции остается незначительным: в 2022 году было закуплено 104,8 тонны.