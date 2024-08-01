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ФАС выявила картель при торгах на поставку стройматериалов для железных дорог

Сговор охватил 20 российских регионов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог.

Как говорится в сообщении службы, сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 млрд руб.

Решение о нарушении антимонопольного законодательства вынесено в отношении ООО "Центрстрой", ООО "Промышленная компания "Феррум Трейд", ООО "Нерудная компания Лидер", ООО "Комфорт Плюс".

"Организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог. С целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу - месту нахождения ООО "Комфорт Плюс", - отмечает ФАС.

Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ФАС
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