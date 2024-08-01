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Матвиенко призвала приравнять коррупцию в миграции к самым тяжким преступлениям

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Коррупция в сфере миграции должна быть приравнена к наиболее тяжким преступлениям, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это недопустимо. Здесь должны работать и правоохранительные органы", - сказала Матвиенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос о миграции.

По ее словам, самая большая проблема в этой области - это незаконная миграция, которая вкупе с коррупцией в данной сфере создает негативный фон в обществе.

"Ведь законы и сегодня есть, но их обходят, они плохо работают", - сказала Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, парламентарии продолжат совершенствовать законодательство во взаимодействии с теми странами, откуда идут основные миграционные потоки.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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