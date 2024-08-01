Число жалоб на страховщиков в I полугодии снизилось на 40,2%, на МФО - на 32,7%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Количество жалоб, поступивших в Банк России на страховщиков за I полугодие 2024 года, сократилось по сравнению с тем же периодом 2023 года на 40,2%, и на 32,7% меньше стало жалоб на микрофинансовые организации (МФО), сообщает регулятор.

Всего за 6 месяцев с начала года Банк России получил 154 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, на 8,9% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

"В том числе, благодаря постоянной работе Банка России со страховыми компаниями, выездным проверкам и контрольным мероприятиям количество жалоб на недоступность полисов ОСАГО уменьшилось почти в 10 раз", - говорится в сообщении ЦБ.

Число обращений, связанных с деятельностью МФО, снизилось почти на треть, в том числе, за счет сокращения в 3,2 раза жалоб на навязывание дополнительных платных услуг, и примерно в 10 раз - на несогласие с условиями заключенного договора.

Продолжает уменьшаться количество обращений по вопросам потребительского и ипотечного кредитования (на 15,8% и 1,8% соответственно).

Законодательные изменения, вступившие в силу в январе 2024 года, помогли значительно снизить количество случаев навязывания дополнительных платных услуг при кредитовании (снижение жалоб на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

По данным Банка России, на мисселинг потребители стали жаловаться в 3,6 раза реже.

При этом за период наблюдался общий рост жалоб на кредитные организации, в основном по вопросам кибер-мошенничества и социальной инженерии, констатирует регулятор.

Обращения по вопросам выкупа замороженных иностранных ценных бумаг, поступившие преимущественно в апреле-мае, стали одной из причин роста общего числа жалоб на субъекты рынка ценных бумаг.

Кроме того, увеличилось количество жалоб на несогласие с переходом из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и из одного НПФ в другой. При этом в большинстве случаев такие жалобы относились к прошлым периодам (в основном к 2018 году).