Вспомогательное помещение загорелось на Омском НПЗ, пожар ликвидирован

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано, сообщили в пресс-службе завода.

"Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.