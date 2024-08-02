На закупку оборудования для неонатального скрининга новорожденных направят 346 млн руб.

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно направит свыше 346,3 млн рублей на закупку оборудования для расширенного неонатального скрининга новорожденных.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт российского правительства в пятницу.

"Закупкой оборудования займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Оно поступит в федеральные и региональные медицинские организации", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что расширенный неонатальный скрининг проводится для выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей. Такие исследования помогают выявлять тяжелые болезни на начальной стадии, быстрее оказывать детям помощь, а в некоторых случаях и спасать жизнь.