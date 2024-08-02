Генпрокуратура сможет привлекать к ответственности россиян, скрывающихся за рубежом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даст право Генпрокуратуре привлекать к ответственности скрывающихся за рубежом преступников - граждан России, сообщил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России", - написал он в Telegram.

Законопроект предлагает "наделить Генеральную прокуратуру РФ правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранных граждан, но также и совершивших преступления российских граждан, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны".

"Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления где бы они не находились", - считает Пискарев.

Речь идет об изменении статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса.