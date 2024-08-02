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Первый отечественный аналог инсулина "Апидра" зарегистрирован в РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российская фармацевтическая компания "Герофарм" зарегистрировала новый инсулин "Ринглузин", он является первым российским биоаналогом препарата "Апидра" французской фармкомпании Sanofi, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Герофарм".

"Герофарм зарегистрировал новый инсулин "Ринглузин" с действующим веществом глулизин, который по силе действия равен обычному человеческому инсулину", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что препарат прошел комплекс исследований, клинические испытания проводились в ведущих научно-исследовательских центрах России.

Как и другие инсулины "Герофарм", "Ринглузин" будет выпускаться на территории России по принципу полного цикла - от субстанции до готовой лекарственной формы. Производство будет осуществляться на собственных заводах компании в Санкт-Петербурге и Московской области.

Герофарм
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