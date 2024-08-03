Поиск

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Калининградской области в Светлогорске в детском лагере "Огонек" отравились 32 ребенка, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"В лагере зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой отравились 32 человека, госпитализированы пятеро. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме, состоянию детей ничего не угрожает", - сообщила пресс-служба.

В лагере проводится эпидемиологическое расследование. Ситуацию взял на контроль врио губернатора области Алексей Беспрозванных.

Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с 3 августа.

Светлогорск Калининградская область Огонек Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС объявили в сахалинском Невельске из-за сошедших селей и оползней

Судьбу частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
Военная операция на Украине

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });