Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Калининградской области в Светлогорске в детском лагере "Огонек" отравились 32 ребенка, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"В лагере зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой отравились 32 человека, госпитализированы пятеро. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме, состоянию детей ничего не угрожает", - сообщила пресс-служба.

В лагере проводится эпидемиологическое расследование. Ситуацию взял на контроль врио губернатора области Алексей Беспрозванных.

Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с 3 августа.