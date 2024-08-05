Глубинное землетрясение магнитудой 4,2 произошло у западного побережья Камчатки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Cейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее в акватории Охотского моря у западного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения, произошедшего в понедельник утром, находился в 213 км юго-западнее районного центра Усть-Большерецк.

Очаг залегал на глубине 494 км под морским дном.

Это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.