Поиск

Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №6 на заданную мощность после чистки градирни

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Нововоронежская атомная электростанция вывела на плановую мощность шестой энергоблок после чистки градирни.

"2 августа 2024 года, в 06:00 (мск) мощность энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена до заданного диспетчерским графиком уровня. В настоящее время он несет плановую нагрузку в 1072 МВт", - говорится в сообщении станции.

Отмечается, что временное снижение мощности было заранее согласовано с Системным оператором ЕЭС России для проведения плановых работ по чистке водораспределительной системы градирни.

24 июля мощность шестого блока была снижена почти в три раза – до 400 МВт.

В настоящее время энергоблоки №4, 5 и 7 также находятся в работе и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС не изменялся и соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области в летний период.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий блок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года – седьмой.

Нововоронежская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МЧС Крыма подал в отставку

В СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова

В СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова

Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Тегеран

Луганск остался без света после ракетного удара ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

В Азове произошел крупный пожар на складе автопокрышек

Рябков заявил, что разговор Белоусова и Остина помог избежать эскалации

ВСУ обстреляли Луганск 12 ракетами ATACMS и Storm Shadow

Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ

Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });