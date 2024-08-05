Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №6 на заданную мощность после чистки градирни

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Нововоронежская атомная электростанция вывела на плановую мощность шестой энергоблок после чистки градирни.

"2 августа 2024 года, в 06:00 (мск) мощность энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена до заданного диспетчерским графиком уровня. В настоящее время он несет плановую нагрузку в 1072 МВт", - говорится в сообщении станции.

Отмечается, что временное снижение мощности было заранее согласовано с Системным оператором ЕЭС России для проведения плановых работ по чистке водораспределительной системы градирни.

24 июля мощность шестого блока была снижена почти в три раза – до 400 МВт.

В настоящее время энергоблоки №4, 5 и 7 также находятся в работе и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС не изменялся и соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области в летний период.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий блок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года – седьмой.