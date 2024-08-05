ВС оценит правомерность штрафов от банков за игнорирование "антиотмывочных" запросов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России определит, вправе ли банк оштрафовать клиента, который не предоставил сведения, запрошенные у него в рамках проверки сомнительных операций на основании закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 115-ФЗ).

Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС), согласно картотеке суда, будет рассматривать на примере тяжбы индивидуального предпринимателя Венера Султанова с Локо-банком.

Спор между ними возник в конце 2022 года. В ноябре Локо-банк, осуществляя текущий мониторинг операций клиентов в рамках своих обязанностей по закону 115-ФЗ, заподозрил, что операции Султанова носят транзитный характер и связаны с обналичиванием средств. 25 ноября и 12 декабря кредитная организация через личный кабинет запросила у клиента документы, необходимые для того, чтобы удостовериться в обратном. В материалах дела не конкретизируется, какие именно, но приводится выдержка из письма Банка России 236-Т от 2014 года, в котором регулятор обязывает кредитные организации при выявлении признаков транзитных операций истребовать у клиента документы, подтверждающие внесение налогов за последний фискальный период, либо сведения, подтверждающие отсутствие оснований для их уплаты.

Султанов банку не ответил, после чего 14 декабря с его счета был списан штраф в 50 тысяч рублей. Он был предусмотрен правилами открытия и обслуживания банковского счета - за неисполнение клиентом обязанности предоставлять банку необходимую информацию при контроле операций по счету в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, банк перевел ИП на специальный тарифный план "Резерв" для клиентов, которым направлен запрос на предоставление информации, говорится в материалах дела. Судя по отзывам в интернете, он предусматривал ежемесячную плату в 30 тысяч рублей.

После этого Султанов обратился в суд с целью оспорить штраф, считая его незаконным, но Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении его требований. Свое решение первая инстанция обосновала ссылками на то, что наличие такого штрафа предусмотрено правилами открытия и обслуживания банковского счета, который клиент подписал и не оспаривал. В них же установлена и обязанность клиента предоставлять банку информацию, запрошенную на основании норм действующего законодательства. Предусмотрена они и пунктом 14 статьи 7 закона 115-ФЗ, отметил суд. Апелляция и кассация с этим согласились.

Теперь Султанов пытается изменить исход спора в Верховном суде. В своей жалобе он отмечает, что закон 115-ФЗ действительно разрешает банкам относить сделки клиентов к сомнительным, но это не даем им права взимать в этом контексте некие комиссии за банковские услуги.

Судья Денис Тютин счел, что доводы Султанова заслуживают внимания и передал его жалобу на рассмотрение СКЭС ВС. Заседание назначено на 28 августа.

Несколько лет назад гражданская коллегия суда не поддержала практику взимания повышенных банковских комиссий за проведение сомнительных операций. В законе 115-ФЗ нет норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение, указали тогда судьи.

СКЭС ВС в принципе сочла такую практику порочной. Взимание таких комиссий "фактически является платой за проведение обладающей признаками сомнительности операции, получение которой не соответствует целям правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов", говорилось в опубликованном определении.