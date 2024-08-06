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Железнодорожные войска в 2026-2032 годах будут реконструировать БАМ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные железнодорожники в период 2026-2032 годов будут участвовать в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает Министерство обороны РФ.

"Подразделения Железнодорожных войск (ЖДВ) Вооружённых сил РФ примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году десять бригад ЖДВ приступили к модернизации северо-восточной хорды БАМа. Работы ведутся на участке Улак - Февральск протяжённостью 339 км и должны завершиться в этом году.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км.

Сообщалось, что БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Модернизация магистрали ведётся с целью увеличения грузопотока. На некоторых участках прорабатывается вопрос строительства третьих главных путей. Рассматривалась перспектива дополнительного увеличения пропускной способности БАМа до 255 млн тонн в год в три этапа, к 2031-2032 годам, после завершения второго этапа расширения Восточного полигона, намеченного на 2024 год.

ЖДВ - род специальных войск в системе материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ.

6 августа отмечается 173-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск.

БАМ Транссиб Железнодорожные войска
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