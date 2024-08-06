Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик

Его подозревают в получении взятки в сумме 4 млн рублей в 2017 году

Здание Министерства обороны Российской Федерации в Москве Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик задержан и арестован по подозрению в получении взятки в сумме 4 млн рублей в 2017 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, 35-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу Демчика, который в настоящее время является заместителем гендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Изучив изъятые документы, следователи установили, что в 2017-2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей", - сказала представитель СКР.

Она добавила, что "в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя".