Два ребенка ранены в результате атаки дрона в Курской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о двоих детях, пострадавших из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в регионе.

"По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Смирнов уточнил, что после оказания первой медицинской помощи дети были направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.