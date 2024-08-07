Путин и члены правительства обсудят развитие обрабатывающей промышленности
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основная тема обсуждения - развитие обрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.
С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.