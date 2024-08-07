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Арктическая группировка Северного флота провела противолодочное учение

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Корабли арктической группировки Северного флота провели в восточных районах Баренцева моря комплексное учение по противолодочной обороне в районах, близких к трассе Северного морского пути, сообщила в среду пресс-служба СФ.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" выполнил мероприятия по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особенностью учения стало применение противолодочной авиации с палубы большого противолодочного корабля во взаимодействии с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах. В ходе учения экипаж противолодочного вертолёта Ка-27 осуществлял поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических буёв, а также с использованием опускаемой гидроакустической станции.

В составе арктической группировки Северного флота - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

Поход группировки, который проходит под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирал Олега Голубева, выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике, подчеркивается в сообщении.

Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Северный флот Баренцево море Арктика
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